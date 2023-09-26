В Москве объем производства мебели вырос более чем на 13%

Оборот мебельных компаний города превысил отметку в 12,1 млрд рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Объем производства мебели в Москве вырос более чем на 13% за семь месяцев по сравнению с аналогичными показателями за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За первые семь месяцев этого года объем производства столичных предприятий, специализирующихся на изготовлении мебельной продукции, увеличился на 13,3%. Кроме того, оборот мебельных компаний города вырос на 45,8% и превысил отметку в 12,1 млрд рублей", - сказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что сегодня мебельную индустрию столицы представляют 90 производственных площадок, на которых выпускают мягкую и корпусную мебель для дома и офиса, детскую мебель, предметы интерьера и многое другое.

"Московские производители мебели успешно адаптируются к новым экономическим реалиям и активно работают над замещением товаров зарубежных поставщиков. Так, только в июле этого года мебельные фабрики города отгрузили продукции на 1,3 млрд рублей, что превосходит показатель за тот же месяц 2022 г. на 45%", - добавил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.