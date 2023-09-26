Урожай фруктов и ягод на Кубани с начала года превысил 150 тыс. тонн

В целом краснодарские хозяйства собирают 30% урожая от общероссийского объема

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край является лидером по производству фруктов и ягод, урожай уже превысил 150 тыс. тонн. Об этом сообщил на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край - лидер по производству фруктов и ягод, в этом году урожай уже составил более 150 тыс. тонн", - написал он. По словам Кондратьева, подобный результат достигнут в том числе благодаря краевой и федеральной поддержке местных сельхозпроизводителей. "Действующие в регионе меры господдержки сельхозпроизводителей предусматривают выдачу субсидий и грантов, с начала года на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 1,2 млрд рублей", - отметил Кондратьев.

В регионе продолжают сбор яблок, персиков, слив и нектаринов. В целом кубанские хозяйства собирают 30% от общероссийского объема. "В агропромышленном комплексе региона садоводство - одно из приоритетных направлений, сегодня площадь садов составляет 30,5 тыс. га", - сказал Кондратьев.

Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края, за последние шесть лет в регионе заложили более 10 тыс. га молодых садов. Активно развивают питомниководство - производство сертифицированных саженцев плодовых культур увеличилось с 4,5 до 7,5 млн штук в год. Площадь садов и ягодников в регионе составляет почти 31 тыс. га. В общей корзине урожая плодов семечковых культур получили около 130 тыс. тонн, косточковых - 22,2 тыс. тонн. Ягод собрали более 1,4 тыс. тонн. Работу по анализу потребностей отрасли и возможности предоставления субсидий производителям ведет региональное министерство сельского хозяйства.