В Минэнерго Казахстана высоко оценили сотрудничество с Россией

В Астане отдельно отметили тесное сотрудничество с компаниями РФ в нефтяной сфере

АСТАНА, 26 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие России и Казахстана в энергетической сфере находится на высоком уровне, компании этой отрасли тесно сотрудничают и ведут обмен опытом. Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Наше сотрудничество находится на самом высоком уровне. Это сотрудничество поддерживается не только президентами наших стран, но и правительствами", - сказал он журналистам на полях выставки "Иннопром. Казахстан", отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, множество двусторонних соглашений подтверждают высокий уровень сотрудничества, в том числе в области электроэнергии, топливной и атомной энергетики. Аккенженов отдельно отметил тесное сотрудничество с компаниями РФ в нефтяной сфере. "Мы работаем очень тесно с российскими компаниями, обмениваемся опытом, закупаем оборудование, - добавил он. - Уверен, что наши страны продолжат дружить, продолжат развиваться вместе и, соответственно, нашу энергетическую отрасль выводить на новый уровень".

Аккенженов также поделился с ТАСС положительными впечатлениями от международной промышленной выставки "Иннопром", которая впервые проходит в Казахстане. Он отметил высокую организацию и возможность обмена опытом и наработками.