В Госдуме назвали крайне низкой вероятность блокировки WhatsApp в России

Депутат Антон Горелкин напомнил, что мессенджер не планирует открывать публичные каналы в России и останется "исключительно средством коммуникации"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин оценил вероятность блокировки на территории Российской Федерации мессенджера WhatsApp, принадлежащего Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), как крайне низкую.

"Я вероятность блокировки WhatsApp оцениваю как крайне низкую, потому что публичные каналы они открывать не будут и это остается исключительно средством коммуникации, которые наши граждане могут использовать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Горелкин также напомнил о действующем запрете на использование мессенджера для государственных служащих. "Российские чиновники WhatsApp сегодня не используют, за редким исключением, и я надеюсь, эти исключения скоро закончатся", - добавил депутат.

WhatsApp ранее в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Разработчики WhatsApp также заявили, что в рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов.