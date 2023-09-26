"Зарубежнефть" выиграла в Египте тендер на разведку газа и нефти

Власти страны объявили результаты тендера по поиску и разработке месторождений нефти и газа в регионах Средиземноморья и дельты Нила

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Российская нефтегазовая компания "Зарубежнефть" выиграла тендер на разведку нефти и газа, объявленного ранее Министерством нефти и минеральных ресурсов Египта. Об этом сообщил египетское ведомство.

"Министерство объявило результаты тендера по поиску и разработке месторождений нефти и газа в регионах Средиземноморья и дельты Нила, который закрылся в середине июля нынешнего года", - говорится в заявлении ведомства, которое привел портал Amwal al-Ghad. Отмечается, что один из четырех выставленных на тендер участков "выделен российской компании "Зарубежнефть".