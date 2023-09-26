Эксперт считает, что WhatsApp невыгодно поддерживать работу на старых Android

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что подобных устройств с операционной системой ниже версии 5.0 сейчас не очень много

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Поддерживать работу мессенджера WhatsApp на смартфонах Android с устаревшей операционной системой (ниже версии 5.0) невыгодно, тем более что подобных устройств в настоящий момент не очень много. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

С 24 октября WhatsApp будет поддерживаться только на устройствах с операционной системой Android версии 5.0 и выше.

По словам Кускова, смартфонов с устаревшими версиями ОС становится меньше с каждым днем, поскольку люди чаще меняют свои устройства. "Поддерживать подобные устройства уже в маленьком количестве - это просто невыгодно, так как такая поддержка стоит огромных денег", - пояснил эксперт.

Аналогично будет развиваться история с поддержкой устаревших ОС, добавил он.