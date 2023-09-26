Песков заявил, что РФ помогает и продолжит помогать Армении в сфере экономики

Сотрудничество Москвы и Еревана в экономике несопоставимо с уровнем взаимодействия Еревана и Вашингтона, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Еревана в экономике вносит существенный вклад в развитие Армении и несопоставимо с уровнем сотрудничества Еревана и Вашингтона, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, США и Армения - это суверенные страны, они имеют свои направления, по которым они развивают взаимодействие и диалог. Мы же развиваем по своим направлениям", - сказал Песков.

Говоря об энергетике и других областях, он отметил, что "вряд ли что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть [у Армении] с российской экономикой". "Вряд ли что-то может быть сопоставлено с косвенным субсидированием армянской экономики. Давайте не забывать, что достаточно льготные поставки разных природных ресурсов, [не забывать] помощь, которую оказывает Россия. Это очень существенный вклад в развитие Армении и армянского народа. Россия это делала и будет продолжать делать", - отметил Песков.

"Поэтому, конечно, вряд ли можно сравнивать уровень нашего взаимодействия, нашей вовлеченности в это взаимодействие с вовлеченностью американцев", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором говорилось, что Вашингтон и Ереван продолжат укреплять сотрудничество в области безопасности, а также в сфере "энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности".