Сбер открыл регистрацию на чемпионат по ИИ

Призовой фонд турнира составит более 11 млн рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сбер объявил о начале приема заявок от участников на соревнование по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey Contest 2023. Призовой фонд турнира составит более 11 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Сбера.

Сбер начал прием заявок на участие в международном онлайн-соревновании по ИИ AI Journey Contest 2023. В этом году победители разделят рекордный для этих соревнований призовой фонд в размере более 11 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что соревнование проходит при поддержке института искусственного интеллекта AIRI. Участникам нужно будет решить пять задач. Так, им предстоит создать мультимодальную модель, которая обыгрывает знатоков интеллектуальных викторин и показывает высокий уровень эрудиции, затем Unique обучить ИИ-алгоритм подбирать наиболее релевантный контент, создать человекоцентричного ИИ-помощника, обучить модель ИИ распознавать русский жестовый язык по видео и разработать новый способ расшифровки генома человека.

"К соревнованию допускаются участники старше 18 лет. Решить предложенные задачи необходимо до 7 ноября 2023 года", - добавили в Сбере.