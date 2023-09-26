26 сентября, 10:58

"Газпром" начал изыскания по соединению "Силы Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток

Начальник департамента компании Андрей Чеканский заявил, что видит в соединении запада и востока стратегическую задачу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. "Газпром" начал инженерные изыскания по объединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, заявил ТАСС начальник департамента компании Андрей Чеканский.

"Соответствующие поручения руководством страны нам выданы, на текущий момент мы приступили к выполнению инженерных изысканий, разрабатывается график производства, работ", - сказал он. По словам Чеканского, даты по проекту уже определены.

Говоря о соединении восточной и западной систем газоснабжения, он отметил, что "проекты находятся в самой начальной стадии их реализации, ведутся инженерные изыскания". "Соединение запада и востока мы видим как стратегическую задачу, комплексные графики строительства будут отдельно", - добавил Чеканский. 

Объединение газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток с единой системой газоснабжения остается в приоритете, на сроки влияют объективные факторы, заявлял ТАСС глава Минэнерго России Николай Шульгинов в рамках ВЭФ. 

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