Мишустин призвал максимально автоматизировать процессы на вредных производствах

Премьер-министр России указал на то, что причины происшествий на предприятиях во многом носят комплексный характер и зачастую связаны с недостаточной организацией и низким уровнем подготовки специалистов и руководителей в этой сфере

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Технологии должны служить защите человека, поэтому все процессы на вредных и опасных производствах необходимо максимально автоматизировать, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Важно максимально автоматизировать процессы на вредных и опасных производствах, сделать все, чтобы технологии служили защите сотрудников", - сказал председатель правительства в видеообращении к участникам и организаторам VIII Всероссийской недели охраны труда.

Глава кабинета министров также указал на то, что причины происшествий на предприятиях во многом носят комплексный характер и зачастую связаны с недостаточной организацией и низким уровнем подготовки специалистов и руководителей в этой сфере. По его словам, решить эти проблемы поможет новый порядок обучения, а также вступившие в силу в этом году нормы адресной системы управления охраной труда для каждой организации.

Мишустин также обратил внимание на то, что в мероприятиях Всероссийской недели охраны труда участвуют представители органов власти и бизнеса, люди, которые принимают решения, берут на себя ответственность. "Уверен, что в ходе сессий состоится обстоятельная дискуссия, обмен опытом. И, объединив наши усилия, мы сможем ответить на современные вызовы, сделать все необходимое для обеспечения безопасности труда, сохранения здоровья и жизни миллионов россиян", - заключил премьер.

VIII Всероссийская неделя охраны труда проходит с 26 по 29 сентября в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. Ее деловая программа включает более 150 мероприятий, которые посвящены актуальным вопросам охраны труда и занятости населения. Главная тема форума - цифровизация отрасли.