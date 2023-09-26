Дума ввела штрафы за перевозку вейпов и электронных сигарет сверх нормы

Сумма штрафов составит от 15 тыс. рублей до 25 тыс. рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, итоговом, чтении законопроект о штрафах до 25 тыс. рублей за незаконное перемещение физическими лицами по территории РФ вейпов и электронных сигарет сверх установленной нормы.

Документ был внесен группой депутатов фракций "Единая Россия" и ЛДПР в январе. В новой редакции излагается статья 14.53.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность для граждан за незаконное перемещение по территории РФ табачной продукции свыше установленной нормы. За такое нарушение гражданам грозит штраф от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции.

Новые нормы устанавливают, что такая же ответственность будет грозить гражданам за незаконное перемещение по РФ никотинсодержащей продукции, к которой по действующим сегодня нормам относятся все вейпы, в том числе безникотиновые, а также изделия с нагреваемым табаком.

Ограничения на перемещение гражданами по территории РФ табачной и никотинсодержащей продукции установлены в законе "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Так, действующие нормы запрещают гражданам перемещать по территории страны более 200 сигарет или изделий с нагреваемым табаком, а также более пяти единиц никотинсодержащей продукции общим объемом не более 20 мл никотинсодержащей жидкости.