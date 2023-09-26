Лавров заявил, что Россия и Тунис ведут переговоры о расширении поставок российского зерна

Первую партию уже доставили в Тунис

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Переговоры о продолжении и расширении поставок российского зерна в Тунис проходят сейчас в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Туниса Набилем Аммаром.

"Мы отдельно остановились на перспективах организации закупок российского зерна, - отметил он. - Первая партия уже была доставлена в Тунис".

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что в состав делегации его визави входит также руководитель тунисской зерновой компании, который "в эти дни проводит соответствующие переговоры в Министерстве сельского хозяйства РФ об условиях дальнейших поставок [российского зерна] и их расширении".