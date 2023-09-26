Госдума отклонила законопроект о льготах на ввоз технологической продукции в РФ

Комитет Госдумы ранее направлял запрос в правительство об актуальности документа, после чего получил письмо от Минпромторга с просьбой приостановить работу над ним

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума отклонила ранее принятый в первом чтении законопроект, устанавливающий льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для ввоза в Россию технологического оборудования и электронной продукции, аналоги которых не производят в стране. Документ был инициирован правительством РФ.

Документ, принятый Госдумой в первом чтении в ноябре 2021 года, включает электронную продукцию, аналоги которой не производятся в стране, в перечень товаров, ввоз которых на территорию РФ не подлежит обложению НДС.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам ранее направлял запрос в правительство об актуальности законопроекта, после чего получил письмо от Минпромторга РФ с просьбой приостановить работу над документом.

Как заявила ранее на заседании комитета его первый зампредседателя Ольга Ануфриева, с учетом текущей ситуации и возможного нахождения в перечне электронной продукции товаров так называемого двойного назначения, которые сейчас используются для целей специальной военной операции, и в то же время с учетом имеющихся альтернативных путей ввоза товаров такой направленности, Министерство промышленности и торговли попросило приостановить работу над законопроектом до стабилизации ситуации с импортными поставками.

Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал, что министерство не возражает против того, чтобы приостановить работу над этим законопроектом.

О законопроекте

Законопроектом предлагалось изменить порядок предоставления льготы, предусмотрев представление в таможенные органы заключения об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов. Заключение выдается Минпромторгом России в соответствии с утвержденным постановлением правительства порядком.

Проект закона направлен на освобождение ввозимого технологического оборудования и электронной продукции от взимания налога на добавленную стоимость, что позволяет сократить отвлечение оборотных средств предприятий, осуществляющих инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств и осуществляющих инвестиции в экономику РФ, говорится в пояснительной записке.