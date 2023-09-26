В Москве откроют новый рыбный рынок с российской продукцией

Рынок планируют открыть в начале октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Рынок с преимущественно отечественной рыбной продукцией планируют открыть в Москве. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов.

"В Москве откроется новое направление - это будет рыбный рынок, где тоже будет популяризация российской рыбы", - сказал Миронов.

В беседе с ТАСС он уточнил, что столичный департамент торговли и услуг планирует открыть рынок в начале октября, на нем будет реализована преимущественно российская продукция. "Хотят предоставить для москвичей возможность приехать, купить, чтобы там же можно было съесть эту рыбу, попробовать на месте", - добавил омбудсмен.

Также Миронов отметил, что у столичных рестораторов есть огромное количество инициатив по импортозамещению. "Говорим мы о нем все, об импортозамещении, и надо, чтобы это превратилось не в лозунги, а все-таки в реальную работу. Сейчас ведется очень плотная работа по рыбе. <...> По ресторанам, в первую очередь, мы по-прежнему зависим от импортной рыбы. А наша рыба, к сожалению, в большей степени уходит на экспорт", - отметил он.

По его словам, в данном направлении разрабатывается ряд программ. "Очень хорошо, что губернатор Камчатки подхватил, начал свою собственную программу, [которая] называется "Рыба Камчатки", когда продукт, в первую очередь, ориентирован на российские магазины, на российскую торговлю. И сейчас мы с ним прорабатываем, чтобы продукт был, в первую очередь, ориентирован на рестораны российские, а не на японские, не на китайские. Программа долгая, длинная. Москва тоже очень активно этим занимается", - заключил Миронов.