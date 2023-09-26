ДОМ.РФ намерен помочь реконструировать троллейбусную инфраструктуру в Челябинске

Размер инфраструктурного займа составит 5,2 млрд рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ поможет реконструировать троллейбусную инфраструктуру в Челябинске в рамках механизма инфраструктурных облигаций, сообщили в пресс-службе госкомпании в ходе Российской недели ГЧП.

"Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение механизма облигаций ДОМ.РФ для еще одного проекта в Челябинской области - модернизации троллейбусной сети в региональной столице. Проект будет реализован по концессии и предполагает создание новой инфраструктуры в развивающихся районах города и закупку современных троллейбусов", - говорится в сообщении со ссылкой на директора подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александра Аксакова.

В общей сложности за счет льготного финансирования планируется приобрести почти 170 единиц экологичного городского транспорта. Проект также предполагает реконструкцию троллейбусных депо №1 и №2, обновление тяговых подстанций и прокладку новых контактных линий. Модернизация коснется, в том числе, поселка АМЗ, микрорайона №17, улицы Первой Пятилетки и Артиллерийской, где идет активное жилищное строительство.

Инфраструктурные облигации позволяют эффективно стимулировать развитие регионов, прокомментировал Аксаков. Он напомнил, что за счет льготного финансирования здесь уже строятся инженерные сети, школа и детский сад. "Теперь в регионе будет реализован один из крупнейших в рамках механизма транспортных проектов. В результате в перспективных районах Челябинска появятся условия для создания рабочих мест и запуска нового жилищного строительства. Ожидаем, что реконструкция транспортной инфраструктуры позволит ввести в эксплуатацию около 1,14 млн кв. м жилья, а улучшить условия жизни смогут более 1,2 млн человек", - приводит его слова пресс-служба.

В Челябинске запущена масштабная транспортная реформа, в 2023 году идет активная модернизация троллейбусной инфраструктуры, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. "Безусловно, такие эффективные инструменты, как льготный инфраструктурный заем, служат мощной поддержкой для реализации подобных транспортных проектов", - цитирует его пресс-служба.

Реализацией проекта займется частный инвестор. Общая стоимость проекта - 13,7 млрд рублей. Размер инфраструктурного займа - 5,2 млрд рублей. В перспективе ДОМ.РФ может направить на проект еще 2,8 млрд рублей, условия финансирования обсуждаются, рассказали в госкомпании.

О механизме

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ запустили в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций.