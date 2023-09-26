26 сентября, 11:06,
обновлено 26 сентября, 11:26
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

ГП призвала страны Европы пересмотреть отказы на запросы РФ по ЧП на "Северных потоках"

GUardia Cstera de Suecia vía AP
Место происшествия на газопроводе "Северный поток", 29 сентября 2022 года
© GUardia Cstera de Suecia vía AP

Страны Европы отказали РФ в исполнении 13 из 15 таких запросов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, отвечая на запрос агентства о международно-правовом сотрудничестве в рамках проводимого расследования.

"Генеральной прокуратурой РФ с октября 2022 года в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и иных международных договоров направлены 15 запросов о правовой помощи. В исполнении 13 таких запросов отказано в соответствии с п. b ст. 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года [если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам ее страны], а также по формальным основаниям", - сообщили в Генпрокуратуре. "Ответ от финской стороны до настоящего времени не поступил", - добавили в надзорном ведомстве.

"В этой связи в августе и сентябре текущего года в компетентные органы Германии, Дании, Швеции и Швейцарии направлены письма о несогласии Генеральной прокуратуры РФ с отказами в правовой помощи и ходатайства с просьбой о пересмотре принятых решений с учетом требований Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года", - сообщили в Генпрокуратуре.

"В данных ходатайствах обращено внимание на обязанность государств - участников названных конвенций оказывать максимальную помощь в связи с расследованием противоправных деяний, совершенных с применением взрывных устройств, в результате подрыва которых повреждены объекты инфраструктуры и причинен крупный экономический ущерб", - подчеркнули в российском надзорном ведомстве, отметив, что от компетентных органов иностранных государств запросы в Россию о правовой помощи в связи с ЧП не поступали.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. 

Теги:
РоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация