ГП призвала страны Европы пересмотреть отказы на запросы РФ по ЧП на "Северных потоках"

Страны Европы отказали РФ в исполнении 13 из 15 таких запросов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии о пересмотре отказов в исполнении российских запросов о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, отвечая на запрос агентства о международно-правовом сотрудничестве в рамках проводимого расследования.

"Генеральной прокуратурой РФ с октября 2022 года в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и иных международных договоров направлены 15 запросов о правовой помощи. В исполнении 13 таких запросов отказано в соответствии с п. b ст. 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года [если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам ее страны], а также по формальным основаниям", - сообщили в Генпрокуратуре. "Ответ от финской стороны до настоящего времени не поступил", - добавили в надзорном ведомстве.

"В этой связи в августе и сентябре текущего года в компетентные органы Германии, Дании, Швеции и Швейцарии направлены письма о несогласии Генеральной прокуратуры РФ с отказами в правовой помощи и ходатайства с просьбой о пересмотре принятых решений с учетом требований Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года", - сообщили в Генпрокуратуре.

"В данных ходатайствах обращено внимание на обязанность государств - участников названных конвенций оказывать максимальную помощь в связи с расследованием противоправных деяний, совершенных с применением взрывных устройств, в результате подрыва которых повреждены объекты инфраструктуры и причинен крупный экономический ущерб", - подчеркнули в российском надзорном ведомстве, отметив, что от компетентных органов иностранных государств запросы в Россию о правовой помощи в связи с ЧП не поступали.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.