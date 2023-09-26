Дума одобрила в I чтении особый порядок создания промышленных парков в новых регионах

Согласно документу, за Минпромторгом РФ закрепляются полномочия по утверждению требований к таким паркам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому до 1 января 2028 года будет действовать особый порядок создания промышленных парков в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Законопроект был инициирован группой депутатов.

Документ направлен на обеспечение возможности создания и развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров на территории новых регионов с использованием мер государственной поддержки.

Предлагается до 1 января 2028 года не применять на территориях новых регионов положения закона "О промышленной политике в Российской Федерации", предусматривающие условия применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности к управляющим компаниям индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе таких парков, а также порядок создания и развития промышленных кластеров.

За Минпромторгом РФ закрепляются полномочия по утверждению требований к индустриальным (промышленным) паркам, расположенным на новых территориях, а также порядка подтверждения их соответствия этим требованиям.