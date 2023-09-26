Bloomberg: афганская валюта стала одной из самых крепких, несмотря на обстановку в стране

По данным агентства, за 2022 год она выросла примерно на 14%, а в последнем квартале 2023 года - еще на 9%

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Афганская национальная валюта стала одной из самых прибыльных в мире, несмотря на ситуацию в стране. К такому выводу пришло агентство Bloomberg после анализа динамики курса афгани.

По его сведениям, афганская валюта за 2022 год выросла примерно на 14%, а в последнем квартале 2023 года - еще на 9%. У такого роста, по мнению агентства, существует несколько причин. Прежде всего, это финансовая политика, которую проводят представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ): они запретили финансовые операции в долларах и пакистанских рупиях внутри страны, а также ввели наказание за вывоз американской валюты за пределы Афганистана и объявили онлайн-торги валют вне закона. Нарушителям грозят разные виды наказаний, вплоть до тюремного заключения. Помимо этого, значимую роль в укреплении афгани играют регулярные поставки гуманитарной помощи и развивающаяся торговля Афганистана с азиатскими соседями.

Вместе с тем, подчеркивает Bloomberg, обстановка в стране ухудшается. В Афганистане неминуемо растет безработица, две трети жителей сельской местности с трудом могут позволить себе товары первой необходимости, а инфляция в стране уже превратилась в дефляцию. По оценкам экспертов, нестабильная обстановка в экономической, политической и социальной сферах приведет к тому, что рост курса афгани будет недолгим, в скором времени замедлится и уже к концу 2023 года стабилизируется на текущем уровне. Кроме того, Афганистан может утратить значительную долю глобальной помощи в результате политики талибов, которые регулярно ужесточают репрессивные меры в отношении женской половины населения.

15 сентября заместитель министра по делам молодежи в правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Мохаммад Юнус Рашид признал, что не менее 1,5 млн молодых граждан Афганистана, имеющих высшее образование, являются в настоящее время безработными.

С приходом к власти в 2021 году талибы приостановили занятия для девочек в средних школах и девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда государств и международных организаций, включая ООН.