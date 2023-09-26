Дума одобрила в I чтении отмену конкурса в госзакупках при аренде жилья для военных

Мера позволит обеспечить защиту информации о местах дислокации воинских формирований и усовершенствовать порядок и условия аренды жилых помещений для обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение порядка госзакупок в сфере аренды жилья для военнослужащих по контракту - вместо конкурсных процедур вводится закупка у единственного поставщика. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Мера позволит обеспечить защиту информации о местах дислокации воинских формирований и усовершенствовать порядок и условия аренды жилых помещений для обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, говорится в заключении комитета по обороне.

Сейчас в случае отсутствия свободных служебных жилых помещений либо жилых помещений в общежитиях федеральные органы исполнительной власти или федеральные государственные органы, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, предоставляют военнослужащим и проживающим совместно с ними членам их семей арендованные жилые помещения. Аренда жилых помещений в настоящее время должна осуществляться федеральными органами исключительно в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурса.

"Проведение конкурса, предусматривающего аренду жилых помещений в целях обеспечения ими военнослужащих, раскрывает информацию о местах дислокации воинских частей (организаций, учреждений), минимальном количестве военнослужащих, проходящих военную службу в соответствующем населенном пункте, а также может привести к раскрытию осуществляемой деятельности. Указанная информация относится к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, проведение конкурса фактически приведет к ее раскрытию", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается разрешить федеральным органам арендовать жилье для военных у единственного поставщика без проведения конкурса. При этом речь идет также о жилье для военных, которые проходят службу по контракту за пределами России. "Реализация законопроекта будет осуществлена в пределах финансовых средств, выделяемых заинтересованным федеральным органам на соответствующие виды деятельности", - указывают авторы документа.