Завод в Сергиевом Посаде получит компенсацию более 500 млн рублей после взрыва в августе

В госкорпорации "Ростех" отметили, что оперативная выплата страхового возмещения позволит избежать срыва отопительного сезона

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" Ростеха) получит более 500 млн рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного в августе в результате взрыва на складе с пиротехникой недалеко от его территории. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" получит более 500 млн рублей денежной компенсации. Ее выплатит первое в России корпоративное общество взаимного страхования "РТ - Взаимное страхование" ("РТ- ВС") - специально созданная в контуре Ростеха структура, которая обеспечивает имущественную защиту основных производственных фондов госкорпорации. Она гарантирует быстрое возмещение ущерба, чтобы предприятия, участвующие в выполнении гособоронзаказа и важнейших госпрограмм, имели возможность оперативно устранить последствия ЧП и приступить к дальнейшему решению производственных задач", - сообщили там.

В Ростехе добавили, что первый транш выплаты для устранения последствий ЧП был проведен уже в конце месяца. "РТ- ВС" планирует подать регрессный иск к компании, ответственной за причиненный заводу ущерб.

"Сегодня вся технологическая цепочка предприятия в Сергиевом Посаде функционирует в стабильном режиме, идет возведение новой котельной, от которой будут питаться заводские и социальные объекты. Оперативная выплата страхового возмещения позволит избежать срыва отопительного сезона", - подчеркнули в госкорпорации.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор предприятия Константин Перцев рассказал, что компенсации родным погибших в результате ЧП составили 3 млн рублей, тем, кому в течение длительного времени требуется амбулаторное лечение, - 1 млн рублей, получившим более легкие травмы - 500 тыс. рублей.