Авиакомпания "ЮВТ аэро" с 6 октября запустит прямые рейсы Омск - Тобольск

Время в пути составит один час

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ аэро" с 6 октября приступит к выполнению полетов по маршруту Омск - Тобольск - Омск, сообщается на сайте аэропорта Ремезов.

"Авиакомпания "ЮВТ аэро" открыла продажи билетов по маршруту Омск - Тобольск - Омск. Первый рейс состоится 6 октября. В дальнейшем отправиться в Омск прямым рейсом из Ремезова можно будет по пятницам и воскресеньям. Вылет в пятницу в 13:50 (11:50 мск), в воскресенье - в 10:50 (08:50 мск)", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на самолете Bombardier CRJ-200. Время в пути составит один час. По данным сайта аэропорта, рейсы между Омском и Тобольском выполняет только авиакомпания "ЮВТ аэро". Стоимость перелета составит 3 315 рублей с учетом багажа.

Сейчас из Тобольска в Омск можно добраться на автобусе и железнодорожном транспорте. Стоимость билетов на автобус, по данным Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия, составляет от 2 420 рублей, время в пути - более 11 часов, по данным сайта РЖД, на железнодорожный транспорт - от 2 061 рублей, время в пути - около 13 часов.

Прямые рейсы из аэропорта Ремезов в Тобольске осуществляются в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Новый Уренгой и Нижнекамск. Аэропорт оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2,4 тыс. м, его пропускная способность составляет до 380 человек в час.