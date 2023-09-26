Зарплаты президента, премьера и министров проиндексировали на 5,5%

Среди тех, на кого распространяется мера, указаны также зампредседателя Совета безопасности, руководители ведомств и другие федеральные чиновники

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заработные платы президента РФ, председателя правительства РФ, министров и руководителей отдельных ведомств проиндексированы с 1 октября на 5,5%, следует из указа главы государства Владимира Путина.

"Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", - говорится в документе перед перечислением должностей, которые подпадают под индексацию.

Среди тех, на кого распространяется мера, указаны в том числе президент и премьер-министр РФ, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники.

Кроме того, другими указами с 1 октября на 5,5% повышаются зарплаты генпрокурора и председателя Следственного комитета РФ. Правительству поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.

В предыдущий раз заработные платы всех этих госслужащих индексировались год назад - на 4%.

Зарплата президента была установлена в 2002 году в размере 63 тыс. рублей, с тех пор индексировалась в разные годы в 1,03-2,65 раза, что в сумме дает около 874 тыс. рублей в месяц. При этом в 2015-2018 годах денежное вознаграждение президента, премьера и других топ-чиновников выплачивалось с уменьшением на 10%.