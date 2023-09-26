26 сентября, 11:40

Путин и Раиси подтвердили настрой на укрепление торгово-экономических связей

Пресс-служба Кремля сообщила, что при рассмотрении двусторонней повестки дня выражено удовлетворение взаимовыгодным характером российско-иранского сотрудничества

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси подтвердили, что страны настроены на дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.

"При рассмотрении двусторонней повестки дня выражено удовлетворение конструктивным и взаимовыгодным характером российско-иранского сотрудничества. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, продвижение крупных совместных проектов в энергетике и транспортной отрасли, расширение контактов по линии деловых кругов и туристических обменов", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияРаиси, Эбрахим
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