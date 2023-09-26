В Казахстане начнут собирать легкий российский самолет СП-30

Российское "Первое опытно-конструкторское бюро" и "Казахстанская авиационная индустрия" подписали соответствующее соглашение

АСТАНА, 26 сентября. /ТАСС/. Российское "Первое опытно-конструкторское бюро" и "Казахстанская авиационная индустрия" подписали соглашение о локализации сборочного производства легкомоторного самолета СП-30 в республике.

Церемония подписания прошла на полях международной промышленной выставки "Иннопром", которая впервые проходит в Казахстане, сообщает корреспондент ТАСС. Документ подписали директор по продажам "Первого опытно-конструкторского бюро" Артем Кочергин и генеральный директор компании "Казахстанская авиационная индустрия" Данияр Амангильдин. Среди целей соглашения отмечены развитие сотрудничества и выполнение решений руководства Казахстана по созданию высокотехнологичного производства легкого многоцелевого самолета на территории страны.

Соглашение, в частности, предусматривает, что с 2024 года "Казахстанская авиационная индустрия" организует сборочное производство модификаций самолета СП-30 для первоначального обучения пилотированию, а также для авиационно-химических работ и других модификаций.