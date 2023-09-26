Глава Минкоммерции КНР пообещал ЕС активно реагировать на требования инвесторов

Глава ведомства Ван Вэньтао отметил, что недавно Госсовет страны опубликовал список из 24 стратегических мер, нацеленных на оптимизацию деловой среды для иностранных инвесторов

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао в ходе недавно состоявшейся встречи с первым заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом пообещал активно рассматривать требования иностранных инвесторов, в том числе компаний ЕС. Об этом сообщил сайт китайского торгово-экономического ведомства.

"Минкоммерции продолжит на основе системы по организации переговоров в формате круглого стола с участием иностранных предприятий и таких механизмов, как центр по рассмотрению жалоб иностранных инвесторов, своевременно рассматривать требования зарубежных компаний, включая европейские, активно содействовать устранению возникающих трудностей", - говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

Как уточняется, Ван Вэньтао напомнил европейской стороне, что Пекин уделяет большое внимание торгово-экономическим отношениям с ЕС. Министр также отметил, что недавно Госсовет КНР опубликовал список из 24 стратегических мер, нацеленных на оптимизацию деловой среды для иностранных инвесторов.

Глава Минкоммерции заверил Домбровскиса, что компетентные госучреждения Китая "добросовестно реализуют на практике соответствующие указания".