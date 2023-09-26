Росатом разрабатывает автоматизированную систему управления АСММ для Якутии

К проектированию приступило АО "Русатом Автоматизированные системы управления"

ТАСС, 26 сентября. Росатом приступил к созданию автоматизированной системы управления для атомной станции малой мощности (АСММ) с реактором РИТМ-200Н, которую планируется построить в поселке Усть-Куйга Республики Саха (Якутия). Как сообщает пресс-служба госкорпорации, к проектированию системы приступило АО "Русатом Автоматизированные системы управления" (РАСУ, интегратор Росатома по направлениям "АСУ ТП", "электротехника", "ядерное приборостроение").

"Начало проектирования автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) для атомных станций малой мощности - важный шаг с точки зрения реализации проекта сооружения АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга Республики Саха (Якутия). Очень важно, что это именно российские технологии и разработки", - отметил вице-президент по проектам малой мощности АО "РАОС" Олег Сиразетдинов.

По словам директора РАСУ Андрея Бутко, так как проект сам по себе инновационный и уникальный, системы и подсистемы контроля и управления на нем тоже будут особенными и разработанными индивидуально. "Проектные решения призваны снизить стоимость сооружения, сократить срок изготовления оборудования АСУ ТП и его ввода в эксплуатацию, а также компактно разместить его на станции. <…> Мы будем всесторонне сопровождать процесс сооружения и эксплуатации, а в дальнейшем - улучшать и модернизировать подсистемы энергоблоков", - отметил Бутко.

Первый проект сооружения АСММ российского дизайна на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200 реализуется АО "РАОС" в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия). В его основе применяется многолетний опыт эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота (более 400 реакторо-лет). Реакторная установка РИТМ-200 является результатом адаптации инновационной технологии судового исполнения под наземное размещение в составе энергоблоков АСММ. Наземная АСММ предназначена для энергообеспечения изолированных энергосистем или отдаленных территорий и потребителей. Ее отличают компактность и модульность, сокращенный период сооружения и высокие стандарты безопасности. Сооружение станции обеспечит стабильное и чистое энергоснабжение проекта освоения золоторудного месторождения Кючус, которое является одним из крупнейших в России.