Минцифры планирует запустить разработку сервисов на "Госуслугах" по принципу конструктора

Заместитель главы Минцифры Дмитрий Огуряев не сообщил о сроках реализации проекта

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует запустить разработку и запуск сервисов на портале "Госуслуги" по принципу конструктора. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Неделя охраны труда" сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Огуряев.

"Мы видим задачу сделать такие микросервисы и макросервисы, в которых без IТ-разработки и существенных затрат можно было "собирать" на портале "Госуслуги" быстро все, что нужно", - сказал Огуряев.

Он отметил, что предполагается "собирать" и внедрять сервисы на портале по принципу конструктора. При этом замминистра не сообщил о сроках реализации проекта.

Вместе с тем Огуряев в ходе выступления заметил, что по ряду сервисов на портале, которые были реализованы для функций Минтруда, доля оказываемых услуг достигает 80%, а в будущем, как отметил замминистра, все аналогичные сервисы на портале будут законодательно разрешены только в электронном виде, "чтобы полностью исключить бумагу".

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.