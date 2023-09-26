Белоруссия за семь месяцев заработала на иностранном туризме свыше $116 млн

Как сообщил директор департамента по туризму Ирина Воронович, по сравнению с прошлым годом экспорт туруслуг увеличился на 35%

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия получила от въездного туризма свыше $116 млн по итогам семи месяцев нынешнего года. Об этом сообщила на пресс-конференции директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Белоруссии Ирина Воронович.

"За январь - июль экспорт туристических услуг увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом. Это более $116 млн. Будем смотреть, как будет дальше, у нас еще не учтен август, когда проходили у нас II Игры стран СНГ. Это был такой пик как по внутреннему, так и въездному туризму", - сказала представитель Минспорта.

Воронович отметила, что "люди опять начинают ездить, путешествовать". "В первую очередь это туристы из Российской Федерации. Турция, Китай и соответственно страны - соседи со стороны Запада: Латвия, Литва, Польша", - уточнила она. Глава департамента напомнила, что "сегодня работает указ [президента Белоруссии] о безвизовом въезде" для жителей Литвы, Латвии и Польши. "Указ работает до 31 декабря 2023 года. Будем смотреть, будет ли он продлен", - сказала Воронович.

По данным Национального статистического комитета (Белстата), в прошлом году иностранные туристы совершили 4,9 млн поездок в Белоруссию, из них 143 тыс. - в составе организованных экскурсий из 85 стран. Большинство туристов прибыли из России - 136 тыс. человек. Средняя продолжительность пребывания иностранцев в Белоруссии составила пять дней.