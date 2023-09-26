Мишустин призвал не только создавать решения в сфере ИИ, но и выводить их на рынок

Премьер-министр РФ напомнил, что в стране более 60 научных учреждений и организаций, которые занимаются такими технологиями

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Перспективные решения в сфере искусственного интеллекта (ИИ) важно не только создавать, но и внедрять в реальную жизнь, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Необходимо формировать условия не только для генерации перспективных решений, но и, что очень важно для их обкатки и дальнейшего выхода на рынок, чтобы идеи не оставались на бумаге, а были воплощены в жизнь и приносили ощутимую пользу", - сказал глава кабмина на стратегической сессии по развитию ИИ.

Он напомнил, что в стране более 60 научных учреждений и организаций, которые занимаются такими технологиями. "В позапрошлом году мы отобрали шесть ведущих центров, на их исследования выделено свыше 5 млрд рублей. Также в этом году предстоит определить еще как минимум шесть организаций, которые получат гранты от государства, смогут реализовать востребованные проекты для приоритетных отраслей экономики", - отметил Мишустин.