Премьер-министр РФ заявил о необходимости рассмотреть весь возможный спектр мер для достижения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач в этой области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал определиться с базовыми сценариями поддержки искусственного интеллекта в России.

"Сейчас важно определиться с базовыми сценариями поддержки искусственного интеллекта в России, которые лежат в основе обновленной стратегии, ну и в целом рассмотреть весь возможный спектр мер, необходимых для достижения поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным] задач в этой области", - сказал Мишустин на стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта.

Премьер напомнил, что глава государства поручил обновить стратегию, рассчитанную до 2030 года. "Нам необходимо внести изменения, которые предусматривают в том числе реализацию комплекса мер, направленных на повсеместное внедрение технологий в отраслях экономики и социальной сферы. И, конечно, в системе государственного управления", - отметил глава правительства.

По мнению Мишустина, выполнение стратегии в дальнейшем должно обеспечить рост вычислительных мощностей, запустить венчурное финансирование на средней стадии реализации проектов, снять, по возможности, регуляторные барьеры и укрепить международное сотрудничество.