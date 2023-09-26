26 сентября, 12:37

Мишустин отметил лидерство России в сфере искусственного интеллекта

Глава кабмина обратил внимание, что показатель внедрения ИИ в отраслях экономики достигает порядка 20%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия опережает многие другие страны по технологиям искусственного интеллекта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В отличие от многих других стран у нас выпускаются продукты мирового уровня. Например, свои нейросети представил "Яндекс". Такие модели запустил и Сбер", - отметил он на стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта.

Глава кабмина обратил внимание, что показатель внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики достигает порядка 20%. В лидерах - финансовый сектор, где такие технологии применяют 95% предприятий, пояснил он.

"Потенциал, конечно, гораздо выше. Чтобы раскрыть его в полной мере, надо активнее привлекать деловое сообщество. Мы, конечно, продолжим оказывать государственную помощь", - заверил премьер. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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