На повышение зарплаты бюджетников Ярославской области выделили 1,2 млрд рублей

Повышение зарплаты на 10% коснется 43 тыс. бюджетников региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Ярославской области выделило более 1,2 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев на заседании облдумы по итогам внесения поправок в бюджет, его цитирует пресс-служба областного правительства.

"Сегодня мы вносим очередной пакет поправок в бюджет 2023 года - примерно на 3 млрд рублей. Практически вся эта сумма - собственные доходы региона. Более 1,2 млрд рублей направим на повышение фонда оплаты труда наших работников бюджетной сферы", - сказал Евраев.

По данным пресс-службы, деньги направят тем категориям бюджетников, которых не коснется 10-процентное повышение зарплаты, объявленное с 1 августа 2023 года на федеральном уровне. По решению губернатора с того же времени фонд оплаты труда остальных категорий бюджетников в госучреждениях региона увеличится на 5%, говорится в сообщении.

Повышение зарплаты на 10% коснется 43 тыс. бюджетников Ярославской области, это врачи, средний и младший медперсонал, педагоги школ, детских садов, учреждений допобразования, преподаватели техникумов, колледжей и лицеев, работники культуры и соцработники. Прибавку в 5% получат 38 тыс. региональных и 19 тыс. муниципальных бюджетников.

В начале года правительство области уже проиндексировало доходы работников бюджетной сферы на 4,6%, добавили в пресс-службе.

В ходе заседания областной думы Евраев также сообщил, что в поправках в бюджет 2023 и 2024 годов заложены большие средства на закупку зимней уборочной техники для районов Ярославской области, проектирование третьего моста через Волгу, модернизацию станции водоочистки в Ростове, замену автобусов в Рыбинске, говорится в сообщении.