Расследование ЕС в отношении электрокаров может затронуть западные компании

Глава Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что разбирательство не ограничивается китайскими марками

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Расследование Брюсселя по субсидиям для электромобилей может затронуть и западные компании, экспортирующие их из Китая, в том числе Tesla. Об этом, как сообщает газета Financial Times, заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Строго говоря, это [расследование] не ограничивается только электромобилями китайских марок, это могут быть и автомобили других производителей, если они получают субсидии", - сказал Домбровскис, отвечая на вопрос о том, могут ли Tesla или Geely - владелец шведской компании Volvo Cars - стать фигурантами расследования. Tesla экспортирует в Европу электрокары, производимые в том числе на предприятии в Шанхае.

ЕС "открыт для конкуренции" в секторе электромобилей, но "конкуренция должна быть честной", заявил замглавы ЕК изданию по итогам поездки в Китай, где он принял участие в заседании 10-го раунда диалога ЕС - КНР по экономике и торговле.

Домбровскис посетил Китай после того, как Брюссель начал расследование по субсидиям в отношении недорогих китайских электромобилей в условиях роста напряженности и дисбаланса в торговых связях с Китаем. По данным ЕК, в прошлом году дефицит торгового баланса ЕС и КНР достиг почти €400 млрд. В 2016 году он составлял €145 млрд.

Ранее Домбровскис сообщил на пресс-конференции, что ЕС и Китай договорились возобновить постоянный диалог по макроэкономическим и финансовым вопросам. По его словам, первые встречи ожидаются в ближайшие месяцы.

ЕС входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Китая. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе - августе китайско-европейский товарооборот сократился в годовом исчислении на 7,8%, до $529,1 млрд.