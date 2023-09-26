Чернышенко: ВВП дополнительно получит более 11 трлн рублей благодаря внедрению ИИ

По словам вице-премьера, к 2030 году планируется запустить 300 научно-исследовательских и прикладных проектов, в том числе с международным участием

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Внутренний валовый продукт (ВВП) РФ сможет дополнительно получить более 11 трлн рублей к 2030 году благодаря массовому внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко со ссылкой на его выступление по итогам стратегической сессии по развитию ИИ до 2030 года.

"Благодаря реализации стратегии к 2030 году: ... При максимальных инвестициях за пять лет прогнозируется дополнительный прирост ВВП от массового внедрения ИИ в объеме 11,2 трлн рублей накопительным итогом к 2030 году", - сказал вице-премьер.

Чернышенко также отметил, что при реализации стратегии к 2030 году будут запущены 300 научно-исследовательских и прикладных проектов, в том числе с международным участием, 5 тыс. организаций получат льготный доступ к вычислительным мощностям для разработки ИИ, 95% всех компаний в РФ будут применять ИИ, в том числе благодаря господдержке, а 85% всех занятых в экономике будут знать, как применять ИИ для решения рабочих задач.

По словам вице-премьера, ИИ успешно применяется в нескольких сферах, помогая повысить эффективность работы. По его словам, обновленная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года включит в себя меры по созданию инфраструктуры, развитию науки, подготовке кадров и поддержке внедрения решений ИИ. "Объем российского рынка искусственного интеллекта сейчас стабильно растет: в 2021 году его объем составлял порядка 500 млрд рублей, в 2022 году - 650 млрд рублей. Прогнозируется, что к 2025 году ИИ принесет российским компаниям порядка 1 трлн рублей", - добавил вице-премьер.

При этом, по его словам, правительство уделяет особое внимание безопасности развития технологий, и для этого был принят Кодекс этики в сфере ИИ, и компании присоединяются к нему на добровольной основе. "Россия уже является сейчас де-факто и намерена продолжать быть страной с одним из самых благоприятных регуляторных режимов в мире для эффективного развития технологий с использованием искусственного интеллекта", - заключил Чернышенко.