Россельхознадзор может ограничить поставки рыбопродукции из Японии

В ведомстве сообщили, что окончательное решение примут после переговоров с японской стороной

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор, с учетом возможных рисков радиационного загрязнения, рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии, сообщили в ведомстве.

"Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии. Окончательное решение будет принято после переговоров с японской стороной", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор на 11-м заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов обсудил с коллегами из Китая их позицию относительно радиационной безопасности рыбной продукции, экспортируемой Японией.

Россельхознадзор направил письмо ветеринарной службе Японии с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода - трития. "Анализ Россельхознадзора показал отсутствие в России утвержденных методик определения трития в продукции водного промысла", - отмечается в сообщении.

"Россельхознадзор считает необходимым совместно с Федеральным медицинским биофизическим центром им. А. И. Бурназяна ФМБА России, Федеральным государственным унитарным предприятием "Аварийно-технический центр минатома России" и другими компетентными научными организациями разработать соответствующую методику", - добавляется в сообщении ведомства.

Россельхознадзор также сообщил, что в настоящее время объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначителен. За 2022 год всего было поставлено 190 тонн. В 2023 году, по данным на 22 сентября, в Россию ввезено всего 118 тонн. "Вместе с тем российскими судами в зоне, граничащей с японскими водами, добывается значительное количество рыбы", - добавили в ведомстве.

О ситуации со сбросом технической воды с АЭС "Фукусима-1"

В конце августа Росрыболовство поручило Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии оценить состояние водных ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС "Фукусима-1". Уточнялось, что экспедиция позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района, а также отсутствии рисков для осуществления промысла дальневосточными рыбаками.

Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).