Дума одобрила в I чтении освобождение от НДФЛ региональных грантов для граждан

Сейчас норма об освобождении от НДФЛ действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от налогообложения НДФЛ региональных и местных грантов, а также премий, получаемых гражданами. Документ инициирован правительством России. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас норма об освобождении от НДФЛ действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов.

Законопроект предполагает предоставление налоговой преференции физлицам, которые принимают участие в конкурсных процедурах на получение грантов в денежной или натуральной форме, а также в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

"Гранты, получаемые физическими лицами, как правило, направлены на развитие общественных инициатив, улучшение благоустройства городской среды, помощь незащищенным слоям населения, в том числе пожилым гражданам. Перечень таких мероприятий должен быть согласован высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации или решением представительного органа местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), получатели таких грантов - в основном молодежь. "Ребята рассчитывают на полную сумму при реализации собственных проектов. Все эти проекты направлены на развитие общественных инициатив и улучшение жизни граждан в регионах. А зачастую налог 13% - это десятки тысяч рублей, которые они могут направить на развитие собственных инициатив. Целесообразным было бы расширить перечень подарков и выигрышей, которые не будут облагаться налогом. Например, если человек также захочет потратить выигранный в лотерею миллион на реализацию социально значимого проекта в сфере поддержки образования, науки, культуры, развития гражданского общества, а также других общественно важных направлений", - полагает Чаплин.