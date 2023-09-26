Госдума усилила в I чтении защиту инвесторов в производные фининструменты

Законопроектом предусмотрен отложенный срок вступления в силу предлагаемых изменений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий дополнительные меры защиты физических лиц при инвестировании в краткосрочные производные финансовые инструменты (ПФИ), заключение таких договоров предлагается отнести к деятельности дилеров. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В настоящее время деятельность по заключению с физическими лицами не на биржевом рынке целого ряда договоров, являющихся ПФИ, не является лицензируемой.

В случае, если права и законные интересы инвесторов нарушаются, Банк России не имеет возможности защитить их - вторая сторона, заключившая договор, не обязана соблюдать требования, установленные для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Например, в 2020 году одним из таких субъектов были заключены договоры ПФИ с более чем 1 тыс. граждан, общая сумма обязательств перед которыми составила 2,273 млрд рублей, отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предлагают отнести заключение договоров ПФИ к деятельности дилеров, а краткосрочных договоров ПФИ - к деятельности форекс-дилеров, с учетом применения к ним требований по обособлению денежных средств инвесторов, управлению конфликтом интересов, внутреннему учету и безопасности используемых программно-технических средств. "Деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах", - говорится в тексте законопроекта.

Также документом предлагается снизить максимальный размер встроенного в краткосрочные договоры ПФИ финансового рычага (кредитного плеча), который форекс-дилер предоставляет физлицам (соотношение размера обязательств физлица и предоставленного им форекс-дилеру обеспечения), 50 до 30, а также установить для форекс-дилеров возможность хеджировать свои риски, связанные с осуществлением деятельности форекс-дилера.

Законопроектом предусмотрен отложенный срок вступления в силу предлагаемых изменений - через 180 дней после официального опубликования.