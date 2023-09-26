26 сентября, 13:15

Движение поездов между Николаевом и Херсоном возобновили

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким ранее сообщил о взрыве на одном из инфраструктурных объектов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение поездов между городом Николаевом на юге Украины и подконтрольным Киеву Херсоном возобновили. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укржелдорога".

"Движение поездов между Николаевом и Херсоном полностью восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким ранее сообщил о взрыве на одном из инфраструктурных объектов области. Позднее "Укржелдорога" объявила о приостановке железнодорожного сообщения между Николаевом и Херсоном. 

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