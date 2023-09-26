26 сентября, 13:11

Сбор зерновых в Подмосковье второй год подряд превысит рекордные показатели

С 94% засеянных площадей в регионе собрали свыше 680 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 680 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур собрали в Московской области с 94% засеянных площадей. Этот показатель сравнялся с рекордом, установленным годом ранее, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Сегодня побили рекорд прошлого года по сбору зерна - тогда мы превысили показатели за весь период СССР. Таким образом, второй год подряд для нас рекордный", - привели в тексте слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

В пресс-службе уточнили, что в 2022 году в Московской области было произведено 680 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. К настоящему времени этот уровень достигнут с убранных 94% площадей.

По данным министерства, прогноз производства зерновых и зернобобовых в этом году составляет более 720 тыс. т, что на 6% выше показателя 2022 года. 

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