Международная ТОР в Забайкалье включит в себя транспортные коридоры с КНР

Речь идет о коридорах Забайкальск - Маньчжурия и Приаргунск - Хэйшаньтоу

ТАСС, 26 сентября. Международные транспортные коридоры Забайкальск - Маньчжурия, Приаргунск - Хэйшаньтоу, бондовую зону Wildberries, образцовый туристический парк, а также промышленные парки планируют включить в будущую международную территорию опережающего развития (МТОР) в Забайкалье. Об этом сообщается в презентации заместителя председателя правительства региона - министра экономического развития Забайкальского края Александра Бардалеева.

Законопроект о МТОР, разработанный Минвостокразвития, будет внесен в Госдуму этой осенью. Власти Забайкалья, в свою очередь, уже разработали концепцию МТОР в своем регионе и назвали ее "Великий путь".

"У нас самая протяженная сухопутная граница с Китаем, <…> развитие взаимодействия приграничного сотрудничества мы связываем с реализацией МТОР. <…> Представленные проекты разные, но они объединяются международной ТОР, где будет туризм, логистика и производство. Пока законопроект на рассмотрении, мы хотим обозначить, насколько это интересно для нас и для китайских инвесторов", - сказал Бардалеев в ходе Российской недели ГЧП в Москве.

Из его презентации следует, что в МТОР "Великий путь" планируют включить шесть проектов. Речь идет о международном транспортном коридоре Забайкальск - Маньчжурия (проект подразумевает увеличение мощности ж/д перехода до 36 млн тонн, автомобильного перехода - до 10 млн тонн, а также создание бондовой зоны в Забайкальске), об образцовом туристическом парке в Забайкальске (музейно-выставочный парк "Россия и Китай в современном мире", международный стрелковый клуб, гостиницы), о международном транспортном коридоре Приаргунск - Хэйшаньтоу (проект подразумевает строительство железнодорожной ветки протяженностью 25 км, железнодорожного пункта пропуска и трансграничной рельсовой дороги на электромагнитной тяге длиной около 5 км). Кроме того, в будущую МТОР планируется включить бондовую зону Wildberries в Чите (транспортно-логистический комплекс площадью 150 тыс. кв. метров с режимом таможенного склада), международный агропромышленный парк в Краснокаменске (птицеводческий комплекс до 80 тыс. тонн готовой мясной продукции, переработка масленичных культур мощностью до 50 тыс. тонн), а также международный промышленный парк в Оловяннинском районе (производство строительных и промышленных материалов).

Ранее в Минвостокразвития определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей. Рассматривается возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Глава министерства Алексей Чекунков в интервью ТАСС сообщал, что конкуренция за запуск первых МТОР уже развернулась в дальневосточных регионах.