Котяков заявил, что сервис Роструда помог бизнесу избежать штрафов на 23 млрд рублей

Речь идет об "Электронном инспекторе", который позволяет провести самопроверку соблюдения требований трудового законодательства

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Сервис Роструда "Электронный инспектор" позволил организациям избежать штрафов на сумму более 23 млрд рублей. Это следует из презентации министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Согласно презентации, которую министр представил на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), с помощью портала "Онлайнинспекция.рф" и его сервиса "Электронный инспектор" работодатели провели 1 млн самопроверок соблюдения трудового законодательства. Это помогло предотвратить 23 млрд рублей штрафов.

"Та профилактическая работа и разъяснительные мероприятия, которые мы проводим, во многом позволяют предприятиям сегодня чувствовать себя гораздо более спокойно для осуществления своей трудовой деятельности и избегать возможных конфликтных ситуаций с контролирующими органами", - отметил Котяков.

"Онлайнинспекция.рф" работает в России около 10 лет, она представляет собой систему интерактивных сервисов для работников и работодателей, которая позволяет в доступной форме получать информацию о требованиях трудового законодательства, обращаться за разъяснениями о порядке исполнения данных требований, оперативно получать необходимые инструкции. Кроме того, портал позволяет иметь неограниченный доступ к инструментам, предназначенным для устранения нарушений, защиты трудовых прав и реализации законных интересов.

Сервис "Электронный инспектор" помогает провести самопроверку соблюдения требований трудового законодательства. По итогам проверки система формирует акт, с указанием выявленных нарушений и советами по их устранению.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.