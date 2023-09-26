26 сентября, 13:22

Дума предложила кабмину увеличить долю отечественных товаров, продаваемых на вокзалах

Рекомендация содержится в постановлении, принятом палатой по итогам выступления министра транспорта Виталия Савельева

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума предлагает правительству проработать вопрос об увеличении доли российских товаров, которые продаются пассажирам в аэропортах, на автомобильных, железнодорожных, морских и речных вокзалах. Рекомендация содержится в постановлении, принятом палатой по итогам выступления министра транспорта РФ Виталия Савельева в рамках правительственного часа.

В целях обеспечения потребности отраслей экономики в условиях санкционного давления и ограничений в сфере логистики кабмину рекомендовано "проработать вопрос по увеличению доли товаров (в том числе продуктов питания, алкогольной продукции), произведенных в Российской Федерации и реализуемых или предоставляемых пассажирам в пути следования транспортных средств при осуществлении перевозок пассажиров, а также в аэропортах, на автомобильных, железнодорожных, морских и речных вокзалах".

Правительству РФ предложено проинформировать Госдуму о реализации предложения в период весенней сессии 2024 года. 

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