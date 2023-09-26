Кабмину предложили обнулить НДС для внутренних пассажирских водных перевозок

Правительству также рекомендовали обеспечить "создание новых и развитие существующих маршрутов по внутренним водным путям, повышение востребованности межсубъектных, городских, пригородных маршрутов перевозок пассажиров внутренним водным транспортом"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума предлагает правительству РФ проработать вопрос о введении нулевой ставки НДС для пассажирских перевозок по внутренним водным путям. Рекомендация содержится в постановлении, принятом палатой по итогам выступления министра транспорта РФ Виталия Савельева в рамках правительственного часа.

В целях развития пассажирского судоходства кабмину рекомендовано обеспечить "создание новых и развитие существующих маршрутов по внутренним водным путям, повышение востребованности межсубъектных, городских, пригородных маршрутов перевозок пассажиров внутренним водным транспортом".

Правительству в связи с этим предлагается "проработать вопрос финансирования программы льготного лизинга" новых отечественных пассажирских речных судов, "а также установления налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость при реализации услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом в размере 0%".