В Казахстане заявили о готовности в будущем проводить выставку "Иннопром"

По словам вице-министра промышленности и строительства республики Динары Щегловой, в эти дни страна приняла 18 иностранных делегаций

АСТАНА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана готовы и в дальнейшем проводить на своей территории международную выставку "Иннопром". Об этом заявила в интервью ТАСС вице-министр промышленности и строительства республики Динара Щеглова.

"Мы, конечно, были бы очень рады, если организаторы данной выставки повторно будут выбирать нашу страну для организации такого мероприятия. Мы готовы принимать наших гостей", - сказала она.

Щеглова напомнила, что проходящая в Астане выставка "Иннопром Казахстан" организована в республике впервые. "Мы очень рады и гордимся этим. Мы приняли в эти дни 18 стран. На 12 тыс. кв. м расположены более 300 компаний, которые выставили свои решения и продукцию в разных отраслях экономики. Среди них есть медицинское оборудование, химическая промышленность, металлургия, IT-решения, машиностроение, строительная индустрия", - отметила собеседник агентства.

По ее словам, на полях выставки подписано порядка 10 соглашений на уровне государственных органов. "В целом мы ожидаем, что порядка 30 документов будет подписано в рамках "Иннопрома", - пояснила вице-министр.