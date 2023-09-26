26 сентября, 13:25

Госдума призвала к полной электрификации востребованных участков железнодорожной сети

Кабмину рекомендовали "на наиболее востребованных пассажирских и грузовых направлениях исключить чередование электрифицированных участков железнодорожных путей общего пользования с неэлектрифицированными участками"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума призывает правительство РФ полностью электрифицировать участки железнодорожной сети на наиболее востребованных направлениях. Рекомендация содержится в постановлении, принятом палатой по итогам выступления министра транспорта РФ Виталия Савельева в рамках правительственного часа.

Согласно документу, кабмину рекомендовано "на наиболее востребованных пассажирских и грузовых направлениях исключить чередование электрифицированных участков железнодорожных путей общего пользования с неэлектрифицированными участками", обеспечив их общую электрификацию.

Также депутаты предлагают кабинету министров "поддержать продление срока реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" после 2024 года. 

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