Минпром Казахстана считает, что "Иннопром" придаст импульс развитию кооперации в ЕАЭС

Вице-министр промышленности и строительства республики Динара Щеглова отметила, что одной из целей выставки является установление тесных экономических контактов между участниками и реализация кооперационных проектов

АСТАНА, 26 сентября. /ТАСС/. Организованная в Астане международная выставка "Иннопром Казахстан" придаст импульс для развития промышленной кооперации на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявила в интервью ТАСС вице-министр промышленности и строительства республики Динара Щеглова.

"Иннопром" придаст новый импульс промышленной кооперации наших стран и промышленным предприятиям внедрять и реализовывать новые проекты", - сказала она.

По ее словам, одной из целей выставки является установление тесных экономических контактов между участниками и реализация кооперационных проектов. "В этом направлении ЕАЭС работает очень много. Создаются новые проекты, условия для их реализации. Мы видим большое будущее в данном направлении", - отметила Щеглова.

Международная промышленная выставка "Иннопром Казахстан" впервые проходит в республике 25-27 сентября.