В Омске сообщили о решении проблемы дефицита топлива

Для поставок бензина и дизеля в АЗС вдвое увеличили количество бензовозов

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Проблема нехватки топлива, с которой жители Омской области столкнулись на прошлой неделе, решена благодаря увеличению вдвое количества бензовозов для поставок бензина и дизеля на АЗС. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунальных услуг региона Владимир Шнипко в своем Telegram-канале.

"На прошлой неделе во многих регионах возникла проблема с топливным дефицитом, после чего в Омской области было принято решение о двойном увеличении количества бензовозов, которые снабжают омские АЗС бензином и дизельным топливом. <…> На данный момент ситуация стабилизировалась, запас топлива на омских АЗС пополнен", - написал Шнипко.

21 сентября жители Омской области стали массово жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Многие заправки были закрыты, на работающих выстроились большие очереди.

Он отметил, что жители региона, если вновь столкнутся с проблемой длительного отсутствия топлива, могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу омского Минэнерго.

20 сентября первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил в Госдуме, что министерство рассчитывает на принятие в ближайшие дни радикальных мер по борьбе с "серым экспортом" нефтепродуктов и ожидает снижения цен. По его словам, проблем с поставками топлива регионам РФ сейчас нет, вопрос в его цене. Разница между внутренней ценой и экспортной превышает 20 тыс. рублей на тонну, что для недобросовестных участников рынка создает стимул вывозить нефтепродукты. В Омске, где расположен крупнейший в России нефтезавод, цена на бензин марки Аи-92 колеблется от 47,45 до почти 51 рубля за литр, на Аи-95 - от 51,30 до 55,92 рубля за литр.