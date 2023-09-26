Украина представила Вишеградской группе план согласования экспорта своего зерна

В Киеве считают, что разработанный механизм согласования каждой экспортной партии "максимально конструктивен" и учитывает интересы всех сторон

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский представил странам Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) предложение Киева по регулированию экспорта украинских зерновых. Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

"Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии. И пока не экспортирует в пять приграничных стран агропродукцию без их согласования", - говорится в сообщении на сайте ведомства по итогам онлайн-встречи Сольского с министрами сельского хозяйства стран Вишеградской группы.

Как отметили в министерстве, Сольский настаивает, что разработанный Киевом механизм согласования каждой экспортной партии "максимально конструктивен" и учитывает интересы всех сторон. Он сообщил, что Украина уже направила странам-соседям предложения, как именно будет действовать этот механизм. Ответ на данный момент поступил только от Румынии, добавил министр, не уточнив суть полученного ответа.

Утром агентство CTK сообщило, что во вторник министры сельского хозяйства стран Вишеградской группы обсуждают план действий Украины по обеспечению "коридоров солидарности" для экспорта зерна в государства, не входящие в ЕС. Планировалось, что Сольский примет в ней участие в формате видеоконференции.

Ранее кабмин Украины утвердил процедуру согласования и контроля экспорта четырех видов агропродукции (кукуруза, рапс, подсолнечник и пшеница) в пять соседних стран - членов ЕС. Она предусматривает, что четыре культуры, которые идут в режиме экспорта в эти пять государств, должны получить лицензию Минэкономики. Предполагается, что Украина будет согласовывать с Еврокомиссией и странами-импортерами перечень и объем партий и затем выдавать производителям разрешение на экспорт. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев уже представил Еврокомиссии этот план действий.

Весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили ввоз на свою территорию зерна с Украины, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке, что было согласовано с Еврокомиссией. 15 сентября Еврокомиссия отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины на национальном уровне. После этого Украина подала во Всемирную торговую организацию иски к этим трем странам. В Киеве отмечают, что из-за одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции со стороны трех стран экспортеры понесли значительные убытки.