VK завершил перерегистрацию в САР в Калининградской области

Холдинг сменил юрисдикцию с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Холдинг VK окончательно сменил юрисдикцию с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Соответствующая запись появилась в реестре этого САР.

"Международная компания публичное акционерное общество "ВК" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский, Калининградская область", - говорится в материалах.

В начале августа акционеры и совет директоров VK утвердили перерегистрацию юридического лица. Первые три "дочки" VK зарегистрировались в САР в конце августа.

Эти компании были зарегистрированы как международные компании общества с ограниченной ответственностью.

С 12 сентября 2023 года был прекращен листинг глобальных депозитарных расписок VK на Лондонской фондовой бирже.