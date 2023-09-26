26 сентября, 14:11

Узбекистан и Китай обсудили сотрудничество в области транспорта

Среди поставленных задач стороны выделили формирование новых транспортно-логистических коридоров, сообщил Минтранса Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 сентября. /ТАСС/. Министры транспорта Узбекистана и Китая Илхом Махкамов и Ли Сяопэнь в ходе встречи в Пекине обсудили развитие сотрудничества двух стран в области транспорта, в частности, формировании новых транспортно-логистических коридоров. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Узбекистана.

"На встрече отмечены важные задачи, связанные с развитием сотрудничества между двумя странами в области транспорта. В частности, министры обсудили вопросы реализации проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", развития мультимодального транспортного коридора "Андижан - Ош - Иркештом - Кашгар", упрощенной выдачи виз водителям, осуществляющим международные грузовые перевозки, а также формирования новых мультимодальных транспортных коридоров", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Махкамов выступил на мероприятии и рассказал о проводимых в республике реформах по созданию устойчивой транспортной системы.

Ранее сообщили, что глава транспортного ведомства республики принимает участие в проходящем в Пекине Глобальном форуме "Устойчивый транспорт-2023". Сообщили также, что в этом мероприятии участвуют главы транспортных ведомств более чем 25 стран и что в его рамках прошел круглый стол на тему "Глобальное управление: создание глобального устойчивого транспорта". 

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УзбекистанКитай
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